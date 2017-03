China erteilt keine Genehmigung für genetisch modifiziertes Getreide

China hat keine Genehmigung für den Anbau von GMO-Getreide (genetisch modifiziertes Getreide) erteilt, wie Landwirtschaftsminister Han Changfu am Dienstag mitteilte.

Er machte seine Äußerungen auf einer Nachrichtenkonferenz am Rande der zurzeit stattfindenden legislativen und politischen Beratungstreffen. Die Sicherheit von GMO-Technologie könne gewährleistet werden, so Zhang Taolin, der stellvertretende Landwirtschaftsminister, auf der Konferenz.

Viele internationale Organisationen, beispielsweise die WHO, die Europäische Kommission und der Internationale Wissenschaftsrat, haben über GMO-Sicherheit langfristige Beobachtungen, Bewertungen und Kontrollen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass GMO-Produkte die Sicherheitstests duchlaufen haben und von Regierungen als genauso sicher wie Nicht-GMO-Produkte eingestuft worden sind. Die Haltung der chinesischen Regierung zu GMO sei konsistent und eindeutig – fortschrittlich in der Forschung, vorsichtig bei der Popularisierung und streng im Management, so Zhang.